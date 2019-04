ASR volgt met publicatie afschrijvingslijsten

ASR en Ditzo publiceren voor 1 november op hun websites de afschrijvingslijsten die zij hanteren bij het bepalen van de vergoeding die klanten ontvangen bij schade aan of verlies van verzekerde eigendommen. Zij reageren daarmee op de uitzending van consumentenprogramma Radar, dat de onduidelijkheid over het afschrijven van verzekerde spullen door schadeverzekeraars aan de kaak stelde.

“Wij publiceren de afschrijvingslijsten omdat wij dit in het belang achten van onze klanten. Wij vinden het belangrijk dat onze klanten weten welke richtlijnen gelden bij een vergoeding van schade. Het schept duidelijkheid voor de klant en voor ons”, laat ASR weten. Label Europeesche geeft al inzicht in de afschrijvingslijsten; nu volgen de andere twee schadelabels van ASR.

Eerder liet Aegon al weten per 1 september de afschrijvingslijst voor woonverzekeringen online te hebben gezet. Voor de inboedelverzekeringen van Centraal Beheer, Reaal en Zelf.nl en de reisverzekeringen van Europeesche, ING, NN, Reaal en Zelf.nl waren de afschrijvingslijsten al online te raadplegen.

Concurrentiegevoelig

Univé aarzelt nog: “Wij zijn aan het onderzoeken of en hoe wij afschrijvingslijsten kunnen publiceren. Eventuele publicatie vraagt ook om toelichting richting de verzekerden en anderzijds is er ook sprake van concurrentiegevoelige informatie.” De ANWB (Unigarant) vindt het maken van een tabel ingewikkeld: “Bagage bestaat uit veel soorten spullen. Voor elk item wordt een andere gemiddelde levensduur gebruikt om de afschrijving te bepalen. Dit gaat dus om zeer veel verschillende items en is zo veelomvattend dat dit niet eenvoudig in een tabel weer te geven is. Dit is namelijk niet eenvoudig te communiceren. Voor producten waarbij we dat passend vinden geven we informatie over de afschrijving op onze site. Zoals bijvoorbeeld bij fietsen.”

Meer factoren

NN publiceert geen afschrijvingslijst voor inboedelverzekeringen omdat daaruit niet kan worden afgeleid welk bedrag wordt vergoed: “Bij inboedelverzekeringen zijn meerdere richtlijnen, tools en vooral ook vaardigheden en kennis nodig om een schade goed af te handelen. Zo moet niet alleen de reparatie bepaald worden, maar zijn er ook waarde-inschattingen, berekeningen en preventie. Eén van de tools daarbij is een afschrijvingslijst. Deze publiceren we niet omdat het te weinig zegt over welk bedrag men krijgt; alle andere bovengenoemde factoren spelen daar ook een rol in.” Voor reisverzekeringen is een afschrijvingslijst wel beschikbaar.

Niet verplicht, wel transparant

Het Verbond van Verzekeraars zal de leden in elk geval niet oproepen om afschrijvingslijsten te publiceren: “Verzekeringsmaatschappijen mogen – vanuit mededingingsoogpunt en concurrentieoverwegingen – zelf bepalen of ze afschrijvingslijsten voor inboedel- en reisverzekeringen publiceren. Het Verbond van Verzekeraars vindt dat verzekeraars daar wel zo transparant mogelijk in moeten zijn. Sowieso door op het moment van afsluiten van de verzekering duidelijk te maken wat wel en niet wordt vergoed, waarbij ook de vorig jaar gelanceerde verzekeringskaarten meer duidelijkheid bieden.”