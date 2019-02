Zorgverzekeraar IZA houdt ambtenaren binnenboord

De 200.000 ambtenaren die bij gemeenten, provincies en waterschappen werken, kunnen ook volgend jaar hun zorgverzekering voortzetten bij zorgverzekeraar IZA. Ook post- en inactieven, alsmede gezinsleden kunnen zich verzekeren via deze collectiviteit. IZA heeft deze opdracht weer gegund gekregen via een aanbesteding door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen (UvW), al mogen ook Menzis en CZ nu ook meedingen om de gunst van de ambtenaren.

De huidige collectieve zorgverzekering bij IZA, het grootste verzekeringscontract van Nederland, loopt sinds 2013 en eindigt op 31 december 2016. IZA verzorgt deze collectiviteit al sinds 1952 via de publiekrechtelijke IZA-regeling en vanaf 2006 onder de Zorgverzekeringswet. De aanbesteding was er dit keer voor het eerst op gericht om drie zorgverzekeraars te selecteren, zodat ambtenaren meer keuze hebben. De aanbesteding was opgedeeld in drie percelen waarvoor verschillende zorgverzekeraars konden worden geselecteerd. Daarnaast zijn Menzis en CZ geselecteerd.

‘Al decennia de zorgverzekeraar voor ambtenaren’

Tom Kliphuis, voorzitter van de Raad van Bestuur van Coöperatie VGZ, moederbedrijf van IZA: ‘Ik ben trots dat wij al decennia de zorgverzekeraar zijn voor ambtenaren. Veel van onze verzekerden zijn al jarenlang bij IZA verzekerd en we zijn dan ook erg blij dat we die relatie kunnen voortzetten.”