Zomerserie (26): tien vragen aan Bas de Voogd van Voogd & Voogd

In de zomerluwte komt amweb met een serie interviews met mensen uit de verzekeringssector. Luchtig, maar toch prikkelend. We leggen ze tien vragen voor, waarvan ze er minstens zeven moeten beantwoorden. De 26e in de reeks is Bas de Voogd , directeur bij Voogd & Voogd. Hij beantwoordde alle tien vragen in de Zomerserie 2016.

1.We zijn halverwege 2016. Hoe zou je het jaar tot nu toe kenschetsen? Wat ging goed? Wat ging fout?

“Wat absoluut goed ging in het eerste halfjaar voor Voogd & Voogd, was dat de lang gekoesterde wens van ons in vervulling ging om voor een schadeverzekeraar in volmacht de volledige administratie en het klantcontact – met de bemiddelaars voorop, te kunnen overnemen. We zijn super trots op de overeenkomst die we daartoe met Delta Lloyd Schadeverzekeringen N.V. hebben afgesloten.

Waar we niet tevreden over zijn, zijn de schaderesultaten op onze portefeuille van autoverzekeringen over de eerste helft van 2016. Deze resultaten zijn zelfs slechter dan in 2015 over dezelfde periode en de ervaring leert dat de tweede helft van het jaar dit niet meer goed kan maken. Daar onze portefeuille een goede afspiegeling is van de totale NL-markt, zullen meer tariefaanpassingen noodzakelijk zijn.”

2. Wat hoop je dat er in de tweede helft van 2016 nog gebeurt?

“Natuurlijk zit ook mijn hoofd bij de recente ontwikkelingen in Europa. Maar als we kijken naar ons bedrijf, dan hoop ik dat onze nieuwe vestiging in Nijmegen voor Delta Lloyd Schade Services een vliegende start mag maken.”

3.Waar ga je heen met zomervakantie? En waarom?

“Deze zomervakantie ben ik al een weekje gaan cabrio-en met m’n lief door Italië. Van de Alpen naar het Comomeer en de Italiaanse bloemen Riviera. Aansluitend een weekje met de kids aan de Franse zuidkust gebivakkeerd. In de komende weekenden hoop ik nog wat te zeilen, zoals de wedstrijden om het NL-kampioenschap in Breskens eind augustus, dat is voor mij pure ontspanning.”

4.Als je één ding in de markt zou kunnen veranderen, wat zou dat dan zijn?

“Graag zou ik onze markt startklaar maken voor het digitale tijdperk. Er zijn zoveel nieuwe ontwikkelingen, die Voogd & Voogd op dit gebied zal omarmen en die onze branche de komende 10 jaar op z’n kop zullen zetten. Graag zou ik de adviseurs van Nederland mee helpen die slag te maken.”

5.Gebruik je je smartphone op vakantie? Waarvoor en hoe vaak?

“Toegegeven, ik heb een informatieverslaving en gebruik m’n smartphone voor alle mogelijke toepassingen: voor het volgen van het nieuws, weerberichten, routeplanning, beleggen, communicatie met friends en family, zakelijk mailverkeer voor dringende zaken en natuurlijk voor telefoontjes en het maken van foto’s. Ik gebruik m’n smartphone tenminste 50 keer per dag.”

6.Van wie heb je het meest geleerd qua kennis en ervaring? En waarom?

“Van mijn vader heb ik het meest geleerd als het om ons vak gaat. Als kind groei je op met een ondernemende pa die elke dag aan de keukentafel gevraagd en ongevraagd z’n feedback gaf op de gebeurtenissen in het familiebedrijf. Tegen de tijd dat je zo’n bedrijf dan overneemt op je 35e maak je in dat opzicht een vliegende start.”

7.Welk boek zou iedereen deze zomer moeten lezen en waarom?

“Graag beveel ik iedereen het boek aan van Steven van Belleghem, getiteld ‘When Digital Becomes Human’. Het boek laat zien hoe belangrijk het menselijk contact wordt in de digitale wereld. Als adviseur kun je hiermee dus het verschil maken.”

8.Als je nichtje van 21 bij je komt voor advies, want ze wil een financieel advieskantoor beginnen, dan zeg je…

“Maak een goed plan, digitaliseer de administratieve rompslomp van jezelf en je klanten tot de max en ga met veel creativiteit en empathie adviseren en ontwikkel je tot een financiële ‘ontzorg-coach’.”

9. Als ik het voor het zeggen had dan zou ik het woekerpolisdossier meteen oplossen door…

“….het probleem te isoleren. Stop alle woekerpolissen in een nieuwe verzekeraar, zoals tijdens de creditcrisis in VS gebeurde met slechte leningen, die werden ondergebracht in een ‘bad-bank’. Laat alle betrokken verzekeraars naar rato een paar miljard in deze ‘bad’-verzekeraar afstorten, waarna een club onafhankelijke deskundigen de zaak snel afwikkelt.”

10. Mijn boodschap aan het intermediair in Nederland is…

“Geniet van dit mooie vak!”

