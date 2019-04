Rotterdammer duurste uit voor autoverzekering

Het onderzoek, gebaseerd op autoverzekeringen die via Independer werden afgesloten tussen 1 juli 2015 en 30 juni 2016, bevestigt opnieuw dat autobezitters in de grote steden veel duurder af zijn met hun verzekering dan inwoners van kleinere gemeenten. In de Randstad betalen autobezitters traditioneel de hoogste gemiddelde premies. Vaak zijn zij wel twee keer zo duur uit als mensen uit kleine gemeentes, al zijn er ook in de Randstad behoorlijke verschillen. Zo betaalt een Hagenaar met een gemiddelde premie van € 836 bijna 100 euro minder per jaar voor zijn autoverzekering dan een Rotterdammer. In Dokkum ben je niet alleen het goedkoopst uit voor een WA-autoverzekering. Ook voor de duurdere WA + beperkt casco en de volledig cascoverzekeringen zijn de Friezen het goedkoopste uit.

Selectie op doelgroep en schaderisico

Barbara de Koning Gans van Independer verklaart de forse premieverschillen uit de selectie op doelgroep en schaderisico die verzekeraars plegen. “Verzekeraars kijken hierbij naar factoren zoals: gewicht van de auto, leeftijd van de bestuurder, de bevolkingsdichtheid van een postcodegebied en de opgebouwde schadevrije jaren. Maar er speelt nog meer: verzekeraars richten zich vaak op bepaalde doelgroepen. Val je buiten die doelgroep, dan betaal je meer premie