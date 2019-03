Movir: ‘Jonge adviseur heeft meer stress’

Een kwart van de adviseurs die binnen een organisatie werken, heeft een verhoogd of hoog stressniveau. Bij de groep onder de 35 jaar is dit zelfs bijna een op de drie. Dit blijkt uit een onderzoek van arbeidsongeschiktheidsverzekeraar Movir.

“Naarmate men ouder wordt, neemt het stressniveau af. Jongere consultants hebben het hoogste stressniveau. Ze hebben vooral moeite om grenzen aan te geven en zijn veel bezig met de verwachtingen van anderen te managen”, laat de verzekeraar aan de hand van het onderzoek weten. Volgens Louis van Drunen, directeur van Movir, hebben kinderen een stressverlagende werking. “Opvallend is dat, net als bij ons onderzoek onder advocaten, deze beroepsgroep een lager stressniveau ervaart als ze kinderen hebben. Het maakt geen verschil of iemand alleenstaand is met kinderen of een partner heeft. Blijkbaar zorgen kinderen voor een lager stressniveau, of helpt het mensen beter te relativeren.”

Op herhaling

De verzekeraar concludeert aan de hand van het onderzoek dat mensen, die al eens eerder zijn uitgevallen door stressgerelateerde klachten, vaker een hoger stressniveau blijven houden dan mensen die nog nooit zijn uitgevallen: 37% om 29%. Van Drunen: “Ondanks de hoge werkdruk, is het overgrote deel van de adviseurs gelukkig erg tevreden met het werk dat ze doen. Ook kunnen de respondenten goed hun eigen werkstijl toepassen en zichzelf motiveren.”

Ontspannen

20% van de adviseurs heeft moeite om thuis tot rust te komen en te ontspannen. Van Drunen: “Tijd voor jezelf nemen is vanzelfsprekend nodig om je weer op te kunnen laden. De adviseurs tussen de 35 en 45 jaar hebben daar de meeste moeite mee. Bijna de helft van deze leeftijdsgroep, 44%, geeft aan onvoldoende tijd voor zichzelf te hebben.”