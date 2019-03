Marco Nanne CRO bij Delta Lloyd Schade

Marco Nanne (41) wordt op 1 oktober van dit jaar benoemd tot Chief Risk Officer bij Delta Lloyd Schade. Nanne is in deze functie ook lid van de directie van Delta Lloyd Schade.

Nanne is van oorsprong econoom en registeraccountant en afkomstig van arbeidsongeschiktheidsverzekeraar Movir, waar hij manager Finance & Actuariaat was. Daarvoor was hij onder andere werkzaam als audit manager bij de ING Groep.