ZLTO hekelt houding verzekeraars in hageldossier

Volgens landbouworganisatie ZLTO zijn er bijna een maand na de ijsstorm van 23 juni nog altijd verzekeraars die getroffen boeren geen schade uitkeren. Onder meer Achmea en Aegon zouden klanten in de kou laten staan.

Bij een groot aantal van de leden van ZLTO is als gevolg van de ijsstorm schade ontstaan aan daken van stallen en glasopstanden. Daarbij zijn veel leden in de intensieve veeteelt wel verzekerd voor stormschade maar niet voor hagelschade. “Vaak op advies van de verzekeringsmaatschappij”, legt ZLTO-voorzitter Hans Huijbers uit. “Ook zouden ondernemers niet hebben geweten dat een ijsstorm niet wordt gedekt.”

Geen uitkering

Na overleg met verschillende verzekeraars is door een aantal van hen inmiddels besloten om de schade in die gevallen waar sprake is geweest van een ijsstorm, te dekken op grond van de stormschadeverzekering. Grote verzekeraars als Aegon en Achmea hebben volgens Huijbers echter nog niet uitgekeerd. Bij die verzekeraars voert ZLTO de druk op om toch coulance toe te passen.

Kinderachtig

ZLTO wil verzekeraars overtuigen van de bijzondere omstandigheden van de ijsstorm. “Stormschadeverzekeraars mogen niet hun verantwoordelijkheid ontlopen door zich te verschuilen achter regeltjes”, zegt Huijbers. “Wij spreken over een ijsstorm en de grote verzekeraars verschuilen zich achter óf storm óf hagel. Het is te kinderachtig voor woorden. Ze laten mensen in de kou staan.”

Op termijn contact

Allianz, dat begin deze maand de zakelijke schadetak van Aegon heeft overgenomen, laat via woordvoerder Remco Overbeek aan amweb weten dat ten tijde van de hagelstorm de portefeuille onder Aegon viel en dus de Aegon-voorwaarden golden. “Allianz is sinds 1 juli eigenaar van deze portefeuille en zal op termijn actief de ex-Aegon relaties die momenteel niet verzekerd zijn tegen hagelschade, benaderen om een extra hageldekking af te sluiten op de huidige verzekering”, aldus Overbeek. Hoe lang die termijn is, kan Overbeek niet zeggen. De woordvoerders van Achmea waren niet bereikbaar voor commentaar.