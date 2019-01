Vidi maakt doorstart met zes medewerkers

Expertisebureau Vidi, dat eerder deze maand failliet werd verklaard , maakt een doorstart en heeft de dienstverlening in afgeslankte vorm hervat. Dat meldt het bedrijf uit Borculo, dat vorige week met de curator tot overeenstemming is gekomen.

De onderneming kwam in de problemen door het verlies van een grote opdrachtgever en druk op de tarieven, waardoor een faillissementsaanvraag noodzakelijk werd. “Vanwege de bekendheid van Vidi in de relevante markt was een snelle doorstart noodzakelijk. Met de doorstart zijn de belangen van de opdrachtgevers voldoende gewaarborgd. De rechter-commissaris, die toezicht houdt op de afwikkeling van beide faillissementen (van Vidi Beheer en Vidi BV, red.), heeft aan de doorstart ook zijn fiat gegeven”, aldus Vidi.

Het bedrijf gaat onder dezelfde naam, maar vanuit een ander pand verder. “Met de snelle doorstart is ook een deel van de werkgelegenheid gewaarborgd. De onderhanden werken van de in behandeling zijnde dossiers worden door ons verder afgehandeld.”

Zes experts

Eigenaar Wim de Hoog geeft aan dat er nu zes experts in loondienst werken bij het expertisebedrijf. “Waar nodig vullen we dat aan met zzp’ers. Afhankelijk van hoeveel opdrachtgevers we terugkrijgen, hopen we weer verder te kunnen uitbreiden.”

Voor De Hoog is het nu ‘back to basics’. “We gaan nu kleinschaliger verder, zoals we in het verleden ook begonnen zijn, met meer aandacht voor de klant en focus op kwaliteit.”