‘Stop winstuitkering door zorgverzekeraars’

Zorgpremies moeten niet in de zakken van aandeelhouders van zorgverzekeraars verdwijnen. Zorgverzekeraars zouden nooit meer winst mogen uitkeren aan aandeelhouders of anderen. Dat vinden regeringspartij PvdA en de oppositiepartijen SP en CDA. Zij willen dat er voorgoed een einde aan komt door het huidige tijdelijke verbod permanent te maken.

De drie partijen vinden het niet kunnen dat zorgpremies terecht komen buiten de zorg. De Kamerleden Renske Leijten (SP), Hanke Bruins Slot (CDA) en Lea Bouwmeester (PvdA) stellen dat zorggeld dat overblijft besteed moet worden aan betere zorg of lagere premies. Volgens SP, CDA en PvdA druist het uitkeren van winst in tegen de maatschappelijke rol van zorgverzekeraars. “We betalen zorgpremies voor goede zorg en niet voor winst voor investeerders. Het vertrouwen in de zorg wordt ernstig geschaad als zorgverzekeraars zorggeld kunnen uitkeren als winst voor investeerders”, aldus Leijten. “Daarnaast hebben zorgverzekeraars in hun eigen gedragscode bepaald dat publieke middelen uitsluitend voor publieke taken ingezet dienen te worden.”

Winstuitkering

Winstuitkering door zorgverzekeraars kan er toe leiden dat aandeelhouders het financiële resultaat van de organisatie boven het belang plaatsen van een goed functionerend zorgstelsel, vrezen de partijen. Zij zien zich genoodzaakt met een wetsvoorstel te komen omdat het huidige verbod in 2018 vervalt. De Kamer steunde eerder al het voorstel van de SP om de winstuitkering voorgoed te verbieden, maar dat is toen niet permanent geregeld.

Boete

Om te voorkomen dat zorgverzekeraars -ondanks een verbod- toch winst uitkeren, wordt door de partijen een boetesysteem voorgesteld. De zorgverzekeraar moet het uitgekeerde bedrag terugstorten en ook een bestuurlijke boete betalen. De hoogte van de bestuurlijke boete is gelijk aan het bedrag dat onterecht is uitgekeerd aan de aandeelhouders , leden of werknemers van de verzekeraar. Bruins Slot: “Als zorgverzekeraars geld overhouden dan moet dit beschikbaar blijven voor de zorg, zodat mensen een lagere premie kunnen betalen of meer zorg krijgen.” En Bouwmeester benadrukt dat het “vergroten van gezondheid, de kwaliteit en samenwerking” centraal moeten staan.