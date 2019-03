Reaal scherpt acceptatiecriteria aan voor autopolis VKG

Reaal heeft de acceptatiecriteria aangescherpt voor het Reaal Autoproduct dat in volmacht via de VKG wordt verkocht. Volgens Vivat, moederbedrijf van Reaal gaat het om een tijdelijke afspraak die alleen voor VKG geldt. De verzekeraar wijst de hoge schadelast op de portefeuille als oorzaak aan.

Met ingang van van deze maand kan het Reaal Autoproduct via VKG, volledig onderdeel van ASR, niet meer worden gesloten voor bestuurders jonger dan 24 en ouder dan 65 jaar, aanvragen met minder vier schadevrije jaren, auto’s van tien jaar en ouder en auto’s met een cataloguswaarde van meer dan € 80.000. Daarnaast heeft Reaal de volgende clausule aan de verzekering toegevoegd: “Bent u volledig casco verzekerd en is de bestuurder op het moment dat de schade ontstaat jonger dan 24 jaar of ouder dan 65 jaar. Dan verhogen wij het eigen risico van de polis met € 500. Deze regeling geldt niet voor gebeurtenissen die vallen onder de beperkt casco dekking.” Alle maatregelen gelden zowel voor particuliere als zakelijke personenauto’s.

Vivat-woordvoerder Hidde Kuik benadrukt dat het Reaal autoproduct zelf niet niet gewijzigd is en het bij de aanpassingen bij VKG niet gaat om een algemene maatregel. “Het gaat hier om een specifieke (en tijdelijke) afspraak met een volmachtkantoor waarbij de portefeuille onze aandacht heeft in verband met hoge schadelast.”