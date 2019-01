Omzet Aon Nederland in 2015 licht gedaald

Aon Nederland zag de omzet in 2015 licht dalen tot 239 miljoen euro. Dat is een daling van 2% ten opzichte van 2014, toen de omzet 243 miljoen euro bedroeg.

Marc van Nuland, CEO van Aon Risk Solutions (ARS) en country manager van Aon Nederland zegt: “De omzetgroei is beperkt gebleven, maar de marge is gezond. En we doen er natuurlijk alles aan om die marge ook gezond te houden.”

Aon Hewitt zag omzet licht dalen

Aon Hewitt, het bedrijfsonderdeel dat zich bezighoudt met human-resource management, consultancy en outsourcing, zag de omzet licht dalen. Pascal Hogenboom, CEO van Aon Hewitt: “Pensioenfondsen consolideren steeds meer waardoor het aantal klanten afneemt. Daarnaast speelt de omschakeling van provisie naar fee een rol in de omzet. Aon Hewitt heeft op de omzetdaling gereageerd met het creëren van innovatieve pensioen- en investmentoplossingen voor klanten die in een steeds internationalere omgeving opereren. Daarnaast blijft de focus op efficiencyverbeteringen in de organisatie onverminderd aanwezig.”

Aon Benfield: omzet stijgt

Bob Reichenfeld, CEO van Aon Benfield, de herverzekeringstak van het bedrijf, zegt over het afgelopen jaar: “2015 laat wederom een omzetstijging zien. In het bijzonder in Leven en Pensioen. Met Solvency II als belangrijkste driver, ligt de focus op het genereren van kapitaal. In die context wordt 2016 het jaar van de waarheid.”

Nieuwe organisatiestructuur Aon Risk Solutions (ARS)

De omzet van ARS is nagenoeg gelijk gebleven en Van Nuland is positief over komend jaar waarin de omzet volgens hem weer zal groeien. De nieuwe organisatiestructuur moet daarbij helpen: “Er vindt de komende maanden een centralisatie van servicetaken en een scheiding van service- en klantadviestaken plaats, die ervoor zorgen dat ARS een betere en efficiëntere dienstverlening gaat leveren. Uit onderzoek, en op basis van individuele gesprekken met klanten, komt duidelijk naar voren dat onze klanten in het algemeen tevreden zijn over onze dienstverlening. Tegelijkertijd zien zij ook verbeterkansen, met name op het vlak van efficiëncy en consistentie van onze dienstverlening. Door zaken slimmer en eenduidiger te organiseren en te centraliseren, bieden wij onze klanten nog meer waar voor hun geld.”