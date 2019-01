InShared: ‘Kwart schade onderweg onnodig’

Het onderzoek van InShared toont aan dat inwoners van Zuid-Holland doorgaans het meest behulpzaam zijn wanneer het aankomt op het waarschuwen van een ander, waardoor schade wordt voorkomen. In één jaar tijd waarschuwen zij gemiddeld 19 mensen. De teller bij inwoners uit provincie Groningen komt niet verder dan 4.

Schade en schande

Uit het onderzoek van InShared blijkt dat we behulpzamer zijn naar iemand die we kennen (56%), dan naar een vreemde (44%). Volgens Robbert Slim, manager Claims Services bij InShared, is dat zonde. “Het liefst zien wij dat iedereen bereid is om een ander te waarschuwen, ook wanneer het om een onbekende gaat. Want hoe minder schade er wordt geleden, hoe groter het opgespaarde bedrag is dat overblijft en wij aan het einde van het jaar aan onze klanten kunnen teruggeven. Het mes snijdt aan twee kanten.” Van alle mensen die zijn gewaarschuwd geeft 92% aan dat zij de ander daarvoor dankbaar zijn en dat ze zich opgelucht voelen, omdat schade is voorkomen.

Twee zwarte zaterdagen

De Franse verkeersorganisatie Bison Futé voorspelt dat er dit jaar twee zwarte zaterdagen plaatsvinden; namelijk zaterdag 30 juli en een week later op 6 augustus. De grootste drukte vindt naar verwachting plaats op de A10 Parijs-Bordeaux-Spaanse grens en op de A7 en A9 Lyon-Orange-Spaanse grens. Een groot deel van Europa is dan onderweg. InShared heeft het beste tijdstip om te vertrekken onderzocht en deelt praktische reistips.