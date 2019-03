Grote verschillen premieopslag jongere automobilist

Dat jongere automobilisten een hogere premie betalen voor hun autoverzekering is algemeen bekend. Uit cijfers van Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid blijkt dat jongeren tot ongeveer 25 jaar namelijk meer brokken maken. Toch zijn er grote verschillen in het acceptatiebeleid bij verzekeraars voor jongeren en de premieopslag die ze jongeren voorschotelen. De Consumentenbond meldt na onderzoek dat de verschillen voor een WA-verzekering oplopen van 175% tot 443%.

Tussen verzekeraars zijn er grote verschillen in acceptatiebeleid en premieopslag voor jongeren. “Een 18-jarige die zijn auto wil verzekeren met een WA-dekking betaalt bij Centraal Beheer Achmea gemiddeld 1,75 keer zoveel als een 40-jarige. Bij London is dit gemiddeld zelfs 4,43 keer zoveel. De verschillen in premieopslag tussen een 18-jarige en een 40-jarige zijn vergelijkbaar in de onderzochte situaties voor een beperkt casco verzekering en voor een autoverzekering met WA-dekking”, zo meldt het onderzoek van de Consumentenbond.

Premieopslag

Bij de meeste verzekeraars vervalt de premieopslag voor jongeren pas na dat ze 25 zijn geworden. Opvallend is dat verzekeraar Nederlanden van Nu een 25-jarige gemiddeld nog altijd 140% meer premie laat betalen dan een 40-jarige. De Consumentenbond meldt dat het ook anders kan. “Bij Avéro Achmea en United Insurance betaalt een 25-jarige met 3 opgebouwde schadevrije jaren gemiddeld juist minder premie, € 510, dan een 40-jarige met evenveel schadevrije jaren. € 646.” Dit wil volgens de bond overigens niet zeggen dat Avéro Achmea en United Insurance met die premiekorting ook de voordeligste verzekering bieden. “Een 25-jarige met 3 schadevrije jaren is in de onderzochte gevallen met een gemiddelde premie van € 383 namelijk het goedkoopst uit bij Aon Direct.”

Leeftijd

Ook wanneer jongeren al een aantal schadevrije jaren hebben opgebouwd, krijgen ze nog te maken met een forse premieopslag vanwege hun leeftijd. Een jongere van 21 jaar kan bijvoorbeeld al 3 schadevrije jaren hebben opgebouwd. Toch is de premie voor zo’n 21-jarige bij sommige verzekeraars nog altijd ruim het dubbele van de premie die een 40-jarige bij 3 schadevrije jaren moet betalen.