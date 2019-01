Expertisebedrijf Vidi failliet

Het is nog niet duidelijk wat er met de 30 Vidi-medewerkers gebeurt; tot curator is benoemd Ruben Schuurman. Aanleiding voor de faillissementsaanvraag was het verlies van een grote opdrachtgever (naar verluidt Unigarant). ASR, een andere grote opdrachtgever, heeft inmiddels afspraken gemaakt over het onderbrengen van de schades die Vidi voor de maatschappij verzorgde. Dekra neemt de brandschades tot € 25.000 over, meldt Risk & Business.

Tweewielers

Volgens eigenaar Wim de Hoog is er kans op een doorstart. Hij is zelf overigens ook bestuurder van de vorig jaar opgerichte stichting Assurance Control, die zich met dochter Avi Schade richt op expertise op het gebied van tweewielers en reisschadeclaims. “Het bedrijf is uniek omdat dit het enige in Nederland gevestigde expertisebureau is dat onder andere gespecialiseerd is in het expertiseren van schades aan wielrenfietsen en mountainbikes”, aldus de website van Avi, dat net als Vidi is gevestigd aan de Spoorstraat in Borculo.