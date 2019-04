Auto grote liefde van Nederlanders

Uit het onderzoek blijkt dat de auto nog steeds het favoriete vervoersmiddel is. Niet alleen om van A naar B te komen, de Nederlandse automobilist hecht er ook veel emotionele waarde aan. 86% van de autobezitters worden blij als zij hun wagen op de parkeerplaats zien staan. Automobilisten van 34 jaar en jonger worden warmer van hun auto dan oudere autorijders. Bij 11% slaan die warme gevoelens om in echte liefde: zij gaan liever zonder partner door het leven dan zonder auto. Ook een abonnement op Netflix moet het ontgelden: 95% zegt het zonder pardon op.

Verlengstuk

Autopsycholoog Erwin Wijman beaamt de gevoelens die Nederlanders voor hun wagen kunnen hebben. “Het is veel meer dan een vervoersmiddel van en naar een bestemming. Het is een verlengstuk van ons drukke leven geworden. We willen niet alleen zonder auto, we kúnnen zelfs niet meer zonder. Je gaat ermee naar je werk, brengt je kinderen er mee naar school of kinderopvang, bezoekt tussendoor je zieke vader, moet even naar de supermarkt, je kind ophalen bij ballet of hockey of op een speel- of logeeradres, ’s avonds naar een feestje waar geen openbaar vervoer komt. We leven in een samenleving die afhankelijk is geworden van de auto. Hij maakt ons snel, flexibel en wendbaar. Zonder wagen stort het kaartenhuis in elkaar.”

Delen

Dat de Nederlandse automobilist verslingerd is aan zijn bolide, blijkt ook uit de cijfers over het autodelen. Een fikse meerderheid, 63%, zegt zijn auto absoluut niet te willen uitlenen via een deeldienst en slechts 5% van de autobezitters staat hier positief tegenover.