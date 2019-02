EK zonder Oranje bespaart miljoenen aan ziektegeld

We zijn er niet bij en dat is pri-hi-ma. Tenminste, als je naar het missen van het EK-voetbal kijkt door de bril van een werkgever. Drinkgelag en feestgedruis na een WK- of EK-optreden van het Nederlands elftal kosten werkgevers gemiddeld 3,75 miljoen euro aan schade door extra ziekmeldingen. Dit blijkt uit een analyse van Acture, privaat uitvoerder van Ziektewet en WGA-specialist.