Centraal Beheer lanceert bootdeelverzekering

Van de meer dan een half miljoen boten die in Nederland zijn, ligt 92% van de boten grotendeels stil. Uit onderzoek van het botendeelplatform blijkt dat het aanbod van boten geremd wordt omdat voor veel booteigenaren en huurders niet duidelijk is hoe het geregeld is als er schade ontstaat tijdens de huurperiode. Volgens Floris van Hoogenhuyze van Barqo gaat het in de praktijk vrijwel altijd goed. “Onze huurders zijn zuinig op andermans boot. In minder dan 1% van de boekingen is er sprake van een vorm van schade. Toch geeft meer dan 80% van ons gebruikersplatform aan behoefte te hebben aan een verzekering. Het geeft zekerheid. En daar gaan we nu in voorzien.”

Veel bootverzekeringen bieden momenteel geen dekking als de boot verhuurd wordt, of slechts beperkt. Centraal Beheer heeft daarom een bootdeelverzekering ontwikkeld voor huurders. Robin Clements, directeur bij Centraal Beheer erkent dat delen steeds meer gemeengoed gaat worden. “Eerder zijn we al een samenwerking aangegaan met andere deelinitiatieven zoals Peerby voor spullendelen. Ook heeft Centraal Beheer het delen van de eigen woning via platforms als Airbnb verzekerd door een aanpassing van de voorwaarden in de woonverzekering. De verzekering voor botendelen is voor ons de volgende logische stap. Wij willen vertrouwd delen voor iedereen mogelijk maken. De samenwerking met Barqo past bij ons. Door samen te werken met jonge, innovatieve e-commerce bedrijven maken wij onze organisatie ondernemender en innovatiever.”