Eerste certificeringen Focwa Standaard een feit

Directeur Femke Teeling: “Hoe mooi is het dat we drie totaal verschillende bedrijven hier hebben, die allemaal zijn geslaagd voor de audit van de nieuwe kwaliteitsnorm. Zij hebben geïnvesteerd in vakmanschap en kwaliteit. En dat waarderen wij. Bovendien bewijzen deze drie bedrijven dat het kan. Of je nu een individuele, onafhankelijke ondernemer bent, gelieerd aan een keten bent of als gehele keten gecertificeerd wilt worden.”

Zo zijn alle 79 vestigingen van de landelijke schadeherstelketen ABS Autoherstel in één keer gecertificeerd. De andere twee schadeherstelbedrijven die zijn gecertificeerd zijn Autoschade Lauwers en ASN Roelofs.