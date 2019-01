Ditzo: tweede leven voor kapotte mobiele elektronica

​Ditzo gaat voortaan voor duurzaam. In een blog geeft de verzekeraar aan al een tijd “het marketingbudget in zorginitiatieven te stoppen en geen hoge vergoedingen meer aan vergelijkingssites te betalen.” Samen met schadebehandelaar CED geeft Ditzo nu alle kapotte mobiele elektronica van klanten een tweede leven via Closing the Loop.

Volgens Ditzo ontvangt CED elke maand een handvol tablets, telefoons, laptops en digitale camera’s. “Deze blijven bij CED achter omdat ze niet meer kunnen worden gerepareerd of omdat de reparatiekosten hoger zijn dan de vergoeding waar de klant recht op heeft. In plaats van deze kapotte apparaten naar de stort te brengen, doen we er iets nuttig mee. De kapotte apparatuur wordt gerecycled en bruikbare mobieltjes gaan naar Afrika of Azië. Dit doen we samen met Closing the Loop“, aldus de verzekeraar.

Kringloop

Ditzo meldt in de blog dat Closing the Loop de levensduur van mobiele telefoons uit Europa verlengt door ze een tweede leven te geven in Afrika en Azië. Volgens de verzekeraar zijn er in die landen geen goede recycling faciliteiten. “Gegarandeerd dus dat ze op een vuilnisbelt belanden. Dit is erg slecht voor het milieu en voor de volksgezondheid. Deze ‘afvaltelefoons’ worden door Closing the Loop van de vuilnisbelt gered door ze lokaal in te zamelen en op te kopen. De telefoons worden vervolgens verscheept naar Europa en op een verantwoorde manier gerecycled, waarbij 90% tot 95% van de metalen wordt teruggewonnen. Zo maken ze van waardeloze afvaltelefoons weer waardevolle grondstoffen”, besluit Ditzo in de blog.