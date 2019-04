TVM wil transport veiliger maken

TVM Verzekeringen is een proef gestart met 500 vrachtwagens om te kijken of binnen vijf jaar het aantal doden door transportongevallen terug gebracht kan worden tot nul. Hulpmiddelen als de ‘eyetrackapplicatie’ moeten daarbij helpen.

De eyetrackapplicatie (geen camera) geeft een signaal af als 3 seconden niet op het verkeer gelet wordt. “Dat is een belangrijk hulpinstrument voor de chauffeur, omdat deze vermoeidheid en afleiding herkent. Daarnaast werken we aan andere modules, bijvoorbeeld om te kijken of we ongevallen door klapbanden kunnen voorkomen. Op dit moment kijken we met een aantal chauffeurs die zich vrijwillig hebben aangemeld of deze methodes goed werken en een nuttige aanvulling zijn op de maatregelen die er al zijn”, zegt algemeen directeur Arjan Bos van TVM. De ondernemingsraden van de betrokken bedrijven waren volgens TVM al in een vroeg stadium bij de proef betrokken en hebben positief gereageerd. Bos kondigde ook aan dat de verzekeraar samen met de chauffeurs en transportwerkgevers voor dit doel bindende afspraken wil maken.

Flauwekul

Volgens woordvoerder Jaap Stalenburg is het beeld dat de vakbonden schetsen dat TVM met behulp van de ‘eyetrackapplicatie’ chauffeurs aan het bespieden is “echt flauwekul”. “Wij zijn een coöperatieve verzekeraar die niet alleen werkgevers in de boeken heeft, maar ook veel zelfstandige chauffeurs. Wij pakken onze maatschappelijke rol en de veiligheid van de beroepschauffeurs en de medeweggebruikers staat bij ons echt voorop”, aldus Stalenburg. De proef zal zes maanden duren. “Daarna gaan we de data van het onderzoek analyseren en willen wij met werkgevers en chauffeurs om tafel om tot een alliantie te komen met afspraken over de veiligheid.

Aantallen

De verzekeraar laat weten dat exacte cijfers over het aantal ongelukken en dodelijke slachtoffers lastig zijn te geven. “Maar we hebben het over minimaal 30 dodelijke slachtoffers op jaarbasis en ongeveer 1.000 ongelukken per jaar op de snelweg. Dat betekent dat op een werkdag gemiddeld 3 tot 4 ongelukken met vrachtverkeer op de web plaatsvinden”, aldus TVM.