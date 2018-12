Stormloop op claimstichting na schikking Volkswagen in VS

Minder dan een dag na de schikking van Volkswagen in de Verenigde Staten in de zaak rondom het gesjoemel met emissietesten hebben zich meer dan duizend autobezitters gemeld bij Nederlandse stichting VolkswagenAudiclaim. Gisteren werd bekend dat het Duitse autoconcern een akkoord heeft bereikt met de Amerikaanse autoriteiten waarbij honderdduizenden VW-eigenaren $ 5000 krijgen vanwege de sjoemelsoftware in hun auto.

De stichting VolkswagenAudiclaim, onder voorzitterschap van Mr. Pieter Lijesen, en haar advocaten gaan in samenspraak met de Duitse collega’s uit van een vergelijkbare schikking in Europa. De stichting zet zich in voor gedupeerden met een Volkswagen, Audi, Skoda of Seat die is uitgerust met software die uitstoot bij de emissietest manipuleert. Alleen in Nederland gaat het om 160.000 auto’s, waardoor de schade in ons land kan oplopen tot 800 miljoen euro. Eerder deze week vond voor de rechtbank Amsterdam de eerste zitting plaats ten behoeve van een getuigenverhoor.