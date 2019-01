Jaarcijfers Monuta: goede omzet, minder resultaat

Monuta laat weten dat de uitvaarttak ondanks de hevige concurrentie en de blijvende prijs- en margedruk in de uitvaartmarkt het verlies van 2014 in 2015 heeft weggewerkt. Op ondernemerschap zijn volgens Monuta ook goede stappen gezet, onder andere door verdere uitbreiding van het aantal franchisenemers. Monuta verzorgde vorig jaar 14.781 uitvaarten en behield daarmee haar marktaandeel van 10%.

Verzekeringsbedrijf

Het nettoresultaat van het verzekeringsbedrijf bedroeg € 7,0 mln. De omzet uit premies is gestegen naar € 150,8 mln, terwijl dat in 2014 nog € 140,2 mln was. De brutoproductie in Nederland kwam uit op ruim € 500 mln verzekerd kapitaal. Het marktaandeel is volgens Monuta met 40,5% stabiel gebleven. Het bedrijf bedient bijna anderhalf miljoen verzekerden in Nederland en Duitsland.

Monuta heeft tevens de ambitie uitgesproken om van Duitsland een groeimarkt te maken. De Duitse uitvaartverzekeringsmarkt is volgens het uitvaartbedrijf, in tegenstelling tot de Nederlandse situatie, nog relatief jong en minder voorspelbaar. In 2015 werd wel een groei in nieuwe verzekeringsproductie gerealiseerd van ruim 30%. Met de verwachte groei van de omvang van de Duitse verzekeringsportefeuille de komende jaren zal ook de bijdrage aan het groepsresultaat belangrijker worden.