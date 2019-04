Donatus betaalt hoogste bedrag ooit aan premie terug

Donatus Verzekeringen, de onderlinge kerken- en monumentenverzekeraar van Nederland, behaalde in 2015 een brutowinst van € 14,7 mln. Hierdoor krijgen de leden 50% van hun ingelegde premies terug, zo’n € 14,1 mln. Dit is voor de verzekeraar het hoogste bedrag ooit dat aan de leden terug is gegeven, zo blijkt uit het jaarverslag.

Volgens directievoorzitter Alphons van der Voorn wordt het positieve resultaat onder andere veroorzaakt door verdere groei in de kerken- en monumentmarkt, een redelijk schaderesultaat en aandacht voor kostenbeheersing. “We zijn blij dat we dankzij dit positieve resultaat onze leden 50% van hun ingelegde premie kunnen terug geven. Dat is voor hen een welkome meevaller in een tijd, waarin het voor veel lokale bestuurders heel moeilijk is om de begroting van hun parochie of kerkgemeenschap rond te krijgen”, aldus directievoorzitter Van der Voorn.

Donatus heeft zich in 2015 naar eigen zeggen goed voorbereid op de komst van Solvency II. In het jaarverslag laat de verzekeraar weten dat de voorlopige berekeningen op Solvency II-grondslag een solvabiliteit laten zien die ruim boven het marktgemiddelde van 167% ligt. De premie van Donatus is met 2,8% gestegen van € 29,3 mln in 2014 naar € 30,1 mln in 2015. De kerkenportefeuille (incl. herbestemde kerken) groeide met € 0,5 mln premie. Daarnaast is inmiddels 9,0% van de premie afkomstig van monumenteneigenaren.

Lichte stijging

Het aantal schademeldingen is met 2.838 9% hoger dan in 2014. In 2015 waren er 533 schadegevallen naar aanleiding van stormen, tegenover 123 in 2014. De schadelast van diefstallen, inbraken en vandalisme is gestegen naar € 1,6 mln, waar dat in 2014 nog € 1,1 mln was. Het aantal koper- en looddiefstallen is afgenomen: 214 in 2015 tegenover 257 in 2014 en hadden een schadelast van € 0,5 mln.