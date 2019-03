Dierenartsen in zee met Movir

Volgens CDP-voorzitter Frans Dirven is het werk van een praktiserend dierenarts hoogwaardig en veeleisend. “De arbeidsrisico’s zijn divers. Als vereniging willen wij helpen om deze risico’s te verminderen of te minimaliseren en daarmee een bijdrage leveren aan het voorkomen van arbeidsongeschiktheid. Dit doen wij door een lobby te voeren en via ons programma ‘Gezond Werekn’. De samenwerking met Movir biedt ons de mogelijkheid om de risico’s op arbeidsongeschiktheid te verkleinen, door bijvoorbeeld kennisdeling.”

Preventie

Movir-directeur Louis van Drunen laat weten dat Movir naast kennisdeling ook nadrukkelijk inzet op preventie. “We kiezen voor hoogwaardige oplossingen en maatwerk, omdat dit past bij de wensen van onze klanten en onze eigen kwaliteitsstandaard. Zodat ook zonder (dreigende) arbeidsongeschiktheid verzekerden gebruik kunnen maken van ondersteunende diensten en zo optimaal kunnen ondernemen.” Als voorbeeld noemt Van Drunen coaches waar verzekerden en hun familieleden gebruik van kunnen maken.

Korting

De 330 leden van CPD ontvangen 10% korting op de premie van hun arbeidsongeschiktheidsverzekering. Deze korting komt bovenop een eventuele starterskorting.