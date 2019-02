CZ zet kleine € 600 mln in om zorgpremie te dempen

Zorgverzekeraar CZ heeft afgelopen jaar € 576 mln ingezet om de stijging van de zorgpremie beperkt te houden. Daardoor was het resultaat op de basisverzekering € 46 mln negatief. De verzekeraar heeft 3,5 mln klanten in de boeken.

Het resultaat op de aanvullende verzekering was € 11 mln en het resultaat op beleggingen was € 47 mln positief. CZ realiseerde over 2015 een omzet van ongeveer € 9 mld en een financieel resultaat van € 12 mln. Dat is een forse daling ten opzichte van het jaar daarvoor toen nog een winst van € 315 mln werd behaald. De kosten stegen ook fors bij de zorgverzekeraar, van € 7,6 mld naar € 8,5 mld. Dat is te wijten aan het feit dat de wijkverpleging sinds vorig jaar wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Het eigen vermogen van CZ bleef ongeveer gelijk op € 2,5 mld.

Zorgen

In het bestuursverslag maakt bestuursvoorzitter Wim van der Meeren zich zorgen. “Het verschil tussen premie en daadwerkelijk kosten van de zorgverzekering wordt steeds groter. Voor de premie 2016 zetten wij € 576 mln in. Op de lange termijn is dat onhoudbaar. Er komt een moment dat er geen overreserves meer zijn. Het verschil tussen de eerder gedempte premie en de daadwerkelijke kosten zal dan groot zij en zal leiden tot verdere premiestijging.”