Bovemij tevreden over jaarcijfers

Bovemij heeft in 2015 een resultaat voor belastingen van € 15,5 mln behaald. De premiegroei van het verzekeringsbedrijf bedraagt 6%. Daarnaast zijn de uitgezette financieringen via het financieringsbedrijf verdubbeld tot ruim € 85 mln. Mooie resultaten in deze nog altijd uitdagende economische tijden en een al jaren verzadigde schadeverzekeringsmarkt, meent de verzekeraar.

De solvabiliteit van Bovemij onder Solvency I is uitgekomen op 301%. De Solvency II-ratio nam eind 2015 licht toe ten opzichte van 2014 en is uitgekomen op 190%, waarmee Bovemij voldoet aan de solvabiliteitsnormen. De daling van de winst ten opzichte van 2014 is volgens de verzekeraar volledig toe te rekenen aan de hoge schadecijfers van met name de WAM-verzekeringen (wettelijke aansprakelijkheid motorrijtuigen) en de fietsverzekeringen. De premie van WAM-verzekeringen staat al jaren onder druk, terwijl de kosten van (letsel)schades blijven toenemen. Het aantal gestolen fietsen, in het bijzonder e-bikes, is afgelopen jaar wederom gestegen.

Vooruitzichten

De raad van bestuur van Bovemij laat weten dat de komende jaren opnieuw uitdagend worden voor de verzekeringsbranche, de mobiliteitsbranche en daarmee ook voor het bedrijf zelf. “Samenwerking zal daarbij meer dan ooit de sleutel zijn voor succes en we doen er alles aan om de samenwerking in de mobiliteitsketen te ondersteunen en te intensiveren. Bovemij wordt daarbij meer en meer de verbindende schakel tussen de zakelijke klanten, haar werknemers en de consumenten. Samen met onze zakelijke klanten zijn we in staat de eindklant te bedienen op een wijze die past bij deze tijd door het bieden van ‘mobiliteit op maat’. Gezamenlijk verzekeren wij de klant van goede producten, al dan niet gefinancierd, op het moment en op de wijze die de consument vraagt.”