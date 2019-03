ZZ Top-zanger verzekert baard

Goed nieuws voor hipsters die ook overwegen om hun zorgvuldige gecoiffeerde gezichtshaar te verzekeren: Gibbons is zeker niet de eerste klant van Lloyd’s van wie het gezichtshaar is verzekerd. Ook bij de 40 leden van de “whiskers club” in het Britse Derbyshire is de baard verzekerd tegen brand en diefstal. Lloyds had ook de voormalige Australische cricketinternational Merv Hughes in de boeken. Hij had zijn snor verzekerd bij de Britten.

Of de andere bandleden van ZZ Top ook hun baard hebben verzekerd is niet duidelijk.