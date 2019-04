Omzetgroei bij Unigarant en UVM

De combinatie had een totaalresultaat van € 12,1 mln (€ 11,3 mln) voor belastingen en resultaat uit onderneming. De toename van de bruto geboekte premie bij Unigarant is vooral toe te schrijven aan de groei bij de serviceproviders.

Letselschadelast

De bruto schadelast steeg naar € 211,7 mln (€ 193,4 mln). Een groot deel wordt verklaard door de groei van de portefeuille, maar ook de stijgende last bij letselschades is hier debet aan. UVM werd geconfronteerd met een aantal stormen die vooral relatief kleine schades teweeg bracht.

Algemeen directeur Lidwien Suur: “Ik ben er trots op dat Unigarant ondanks de dynamische en soms lastige markt een mooi winstcijfer heeft behaald, met name ons operationele resultaat is sterk gegroeid ten opzichte van een jaar eerder. Daarnaast zijn we afgelopen jaar beloond met diverse onderscheidingen en we hebben onze tweede plaats in het Adfiz performance-onderzoek weten te behouden.”