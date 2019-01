Minister Schippers: ‘Zorgverzekeraars zetten goede stappen tijdens overstapseizoen’

“Zorgverzekeraars hebben flinke stappen in de goede richting gezet. Ze hebben aangegeven dat zij de lijn van Kern-gezond ook voor het volgende overstapseizoen zullen voortzetten”, schrijft de minister in een begeleidende brief bij de monitor. De ‘Monitor Activiteiten zorgverzekeraars overstapseizoen najaar 2015’ heeft onder meer gekeken naar het aanbod van polissen en de acceptatie voor de aanvullende verzekering. “Het aantal polissen is afgenomen van 71 in 2015 naar 60 in 2016”, aldus minister Schippers. “De monitor wijst uit dat het percentage aanvullende verzekeringen dat alleen toegankelijk is ná medische selectie is gedaald van 42 naar 2 in 2016.”

Informatie

De monitor heeft ook de informatievoorziening aan verzekerden langs de meetlat gelegd. Het blijkt dat “bij verreweg de meeste zorgverzekeraars de informatie over de polis en bijbehorende polisvoorwaarden snel te vinden is op de website.” Ook proberen zorgverzekeraars de polisvoorwaarden op een begrijpelijk taalniveau voor verzekerden te formuleren. “Door het taalniveau dusdanig te formuleren dat het voor een breder publiek toegankelijk is, worden verzekerden in staat gesteld om een afgewogen keuze te maken”, meldt Schippers. Bovendien hoeven verzekerden geen persoonskenmerken in te vullen voordat de premie zichtbaar is. En zorgverzekeraars wijzen verzekerden via diverse kanalen op de mogelijke financiële consequenties van selectieve zorginkoop.