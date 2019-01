Korevaar van Dijk en Europrotector verder onder de naam Flyct

De woorden ‘claimt schade’ in het logo zijn volgens commercieel directeur John Peerbolte een bewuste keuze. “Dat heeft te maken met onze ambitieuze toekomststrategie. We zijn door de krachtenbundeling aan de halende kant al de absolute marktleider op letselgebied. De komende jaren willen we ons werkgebied voor gedupeerden geleidelijk aan uitbreiden naar in principe alle andere schadebranches. Dat betekent dat we ook bij brand- en waterschades en reisschadeclaims op gaan treden als belangenbehartiger van de consument en dus als het ware als een contra-expert. We zijn ervan overtuigd dat in de onderhandelingen met verzekeraars over de schadeafwikkeling behoefte is aan professionele ondersteuning, zowel bij assurantietussenpersonen als bij gedupeerde consumenten. Bij wie kun je bij een geschil met bijvoorbeeld een AOV-verzekeraar terecht voor praktische en juridische bijstand, behalve bij het intermediair? Flyct wil ervoor zorgen dat verzekeraars nakomen wat ze beloven en gedupeerden krijgen waarop ze recht hebben.”

Bovendien gaat Flyct aan (rechtsbijstand)verzekeraars, volmachtbedrijven en het intermediair een rechtsbijstandservice aanbieden voor het verhalen van materiële en letselschades en daarnaast extra schaderegelingsdiensten aan het intermediair. Deze beide vormen van dienstverlening worden volgens Peerbolte in eerste instantie aangeboden via externe businesspartners, onder wie Schadehulp. Onder de Flyct-vlag wordt inmiddels ook de behandeling van buitenlandschades aangeboden aan het intermediair en gedupeerde consumenten.