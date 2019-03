Delta Lloyd en Voogd & Voogd intensiveren samenwerking

“Deze samenwerking sluit aan bij de strategische keuzes van Delta Lloyd om op deelgebieden allianties en partnerships te vormen en de efficiëntie van processen verder te vergroten. Dit heeft naar verwachting in de toekomst een positief effect op de combined ratio (COR) van schade particulier. Hierbij is het intermediair een belangrijke business partner”, aldus de verzekeraar.

Nieuw bedrijf

De samenwerking houdt in dat Voogd & Voogd voor Delta Lloyd een nieuwe onderneming opricht voor de uitvoering van de acceptatie, mutaties en claimafhandeling van de particuliere schadeverzekeringen. Delta Lloyd blijft risicodrager en verstrekt daarvoor een volmacht aan de nieuw op te richten onderneming. Dit nieuwe onderdeel zal actief zijn onder Delta Lloyd en opereert onafhankelijk van de andere activiteiten van Voogd & Voogd. Delta Lloyd blijft de productontwikkeling, marketing en verkoopondersteuning uitvoeren. Voogd & Voogd beschikt naar eigen zeggen over een hoogwaardige IT-platform, waardoor de kwaliteit en efficiëntie in de digitale dienstverlening van Delta Lloyd naar klanten en adviseurs verder zal verbeteren, en de beoogde groei tegen gezonde marges in de particuliere schademarkt mogelijk wordt.