Verhulsdonck Benelux-baas bij Chubb

Ace nam begin dit jaar Chubb over voor een kleine 30 miljard dollar, waarmee naar eigen zeggen de grootste beursgenoteerde (zakelijke) schadeverzekeraar ter wereld ontstond met zo’n 37 miljard dollar premieomzet. Het nieuwe bedrijf, dat in totaal 30.000 medewerkers telt, gaat verder onder de naam Chubb. De Europese activiteiten staan onder leiding van Jeff Moghrabi. Als Benelux-directeur blijft Verhulsdonck in Rotterdam kantoor houden. De komende maanden gaat hij samen met Monique Kooijman, die country manager was van het oude Chubb in Nederland, de integratie- en transitieplanning vormgeven. Bert van der Vossen, die bij het oude Chubb continental manager Europe was, vertrek eind mei bij het bedrijf.