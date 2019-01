Vergelijkingsmonitor: minima vergelijken minder

Nederlanders met een lager inkomen maken minder vaak gebruik maken van vergelijkingswebsites dan mensen met een hoger inkomen. Dit blijkt uit de Nationale Vergelijkingsmonitor 2015 van vergelijkingssite Pricewise.nl, in samenwerking met onderzoeksbureau CG Selecties.

“Vaste lasten nemen meestal een heel grote hap uit het inkomen van veel mensen”, vertelt Hans de Kok, directeur van Pricewise. “Door te vergelijken kun je die vaste lasten in één klap behoorlijk omlaag brengen.” De Kok noemt het opmerkelijk dat mensen met lage inkomens het minst gebruikmaken van een vergelijkingssite. “Die groep kan daar verhoudingsgewijs nou juist het meest voordeel van hebben.” Mensen met een jaarinkomen tot € 15.000 vergelijken een stuk minder dan mensen met een salaris vanaf € 60.000: 73% versus 78% (zorg), 63% versus 74% (auto) en 73% versus 85% (energie).

Vergelijken is intussen goed ingeburgerd in Nederland. Ruim de helft van de bevolking maakt gebruik van een vergelijkingssite. Dat geldt met name voor energiecontracten en zorgpolissen. Bij autoverzekeringen ligt dat wat lager (33%).