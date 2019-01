MoneyView: ‘Combinatie Broodfonds en aov loont vanaf vierde jaar’

Broodfondsen, een initiatief van de BroodfondsMakers, nemen fors in populariteit toe. De uitkering van een Broodfonds bij ziekte is echter maximaal twee jaar aaneengesloten. Wil je als ondernemer voor een langere uitkeringsduur in aanmerking komen, ben je alsnog aangewezen op een aov (met bijvoorbeeld een wachttijd van een maand) of de combinatie van Broodfonds met een aov (met een wachttijd van twee jaar). Reden voor MoneyView om de gemiddelde premie van aov’s met een wachttijd van één maand met de gecombineerde inleg van een Broodfonds en premie van een aov met een wachttijd van twee jaar te vergelijken om te bepalen welke optie voordeliger is.

Voordeel

Uit de vergelijking van MoneyView blijkt dat ondernemers die vallen in de zwaardere beroepsklasse 4 (en hoger) altijd voordeel hebben van de combinatie van een broodfonds en een aov; zij betalen vanaf één jaar een lagere premie in vergelijking tot de ‘enkele aov’. Voor de beroepsklassen 1 tot en met 3 geldt dat de ‘enkele aov’ gedurende de eerste drie loopjaren van de looptijd voordeliger is. Daarna levert de combinatie Broodfonds-aov altijd een lagere premie op. Het gemiddelde premievoordeel kan in deze latere jaren oplopen van ruim € 800 per jaar voor de lagere beroepsklassen tot bijna € 2.000 per jaar voor beroepsklasse 4.

Beter

Uit de jaarlijkse special Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen blijkt verder dat de aov’s beter worden. Zo wordt het criterium ‘beroepsongeschiktheid’ steeds meer zuiver toegepast, wordt er soepeler omgegaan met aanvangsleeftijden en komen de vaste grenzen voor aanvullend medisch onderzoek te vervallen. Ook krijgt de verzekerde steeds meer keuze in eindleeftijden, in plaats van de geijkte leeftijden als 55, 60 en 67. Bovendien wordt het optierecht steeds ruimer, zowel qua leeftijd als percentages. De beperkte acceptatieprocedure is bij nagenoeg alle verzekeraars afgeschaft. Hierdoor wordt volgens MoneyView de toegang tot de verzekeringen beter bewaakt en teleurstellingen door onverwacht niet uitkeren beter voorkomen.

Vijf sterren

Ook heeft MoneyView de jaarlijkse Productrating vastgesteld. Op ‘Prijs’ gaat deze naar Delta Lloyd Schade AOV en de Univé RisicoVerminderaar ongeval en ziekte. Beide producten zijn aov’s die in geval van schade de verhouding tussen het verzekerde bedrag en het daadwerkelijk inkomen kunnen beoordelen, de zogenaamde Schade-aov’s. De 5 sterren voor ‘Voorwaarden’ gaat naar de Achmea Arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Delta Lloyd Sommen AOV en de Movir Soepel&Zeker AOV. De producten van Delta Lloyd en Movir zijn nieuwkomers in de top van de Productrating.