Michael Blonk nieuwe voorzitter Amsterdamse Beurs Brand Sociëteit

Michael Blonk is de nieuwe voorzitter van de Amsterdamse Beurs Brand Sociëteit (A.B.B.S.). Blonk volgt Willem van Someren op, die in oktober 2015 de pensioengerechtigde leeftijd bereikte.

Blonk hoefde niet lang na te denken toen hij als voorzitter werd gevraagd. “Ik kan nu iets terug doen voor de markt waar ik mijn boterham mag verdienen. Ik ben eerder met veel plezier voorzitter van COBRA1998 geweest. Ik vind het dan ook een eer om nu als ‘broekie’ voorzitter te mogen zijn van deze club. De Assurantiebeurs als ontmoetingsplek bestaat al lange tijd niet meer. Ik vind het echter nog steeds belangrijk dat je met vakgenoten in levende lijve kunt praten over onderwerpen die de markt raken. Dat er een plek is waar mensen uit de Amsterdamse co-assurantiemarkt elkaar in een ongedwongen sfeer kunnen ontmoeten en kennis kunnen delen. Het is onze ambitie om te zorgen dat er een instroom blijft van jonge professionals. Dat willen we de komende jaren onder andere bewerkstelligen met een goed gevulde agenda met interessante sprekers en bedrijfsbezoeken.”

Naast Blonk bestaat het bestuur momenteel uit secretaris Paul de Koning en penningmeester Jacqueline Bolijn. A.B.B.S. biedt leden de mogelijkheid om in een informele sfeer kennis te delen over brand- en aanverwante verzekeringen binnen de co-assurantiemarkt.