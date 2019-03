Google stopt met prijsvergelijkers

De vergelijkingssite kwam in 2015 beschikbaar in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. De site was erop gericht financiële diensten voor consumenten te vereenvoudigen. Google ontving commissie op leads of op de rechtstreekse verkoop aan consumenten. Maar de site voldoet blijkbaar niet aan Google’s verwachtingen, zoals het bedrijf uiteen zet in een e-mail naar partners gisteren “Ondanks dat mensen zich wenden zich tot Google voor financiële diensten, heeft Google Compare zelf niet het succes dat we gehoopt hadden,” zou er in de mail staan. Google zou moeite hebben om advertenties te verkopen op Google Compare, mede omdat de bezoekers meerdere sites bezoeken alvorens zij een beslissing nemen. Ook was Google kennelijk niet in staat om de grootste verzekeraars en geldverstrekkers aan zich te binden.