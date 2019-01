DNB: toenemende verliezen autoverzekeraars eigen schuld

Naar aanleiding van oplopende verliezen bij de motor WA-portefeuille heeft DNB zowel kwantitatieve als kwalitatieve informatie opgevraagd bij een groot deel van de sector. Voor verzekeraars is de schadelast gestegen om meerdere redenen. Het gaat daarbij niet om onvoorziene ontwikkelingen. Verzekeraars hadden hier volgens DNB op in kunnen spelen wat betreft de prijsstelling en/of het acceptatiebeleid.

In het verleden konden verzekeraars de verliezen op motor WA compenseren met winsten op motor casco, maar in 2014 is dat de meeste verzekeraars niet gelukt. Motor WA en motor casco zijn dekkingen van een autoverzekering die vaak samen verkocht worden. Tussen 2009 en 2013 waren de resultaten in het volmachtkanaal aanzienlijk minder dan in het niet-volmachtkanaal. Inmiddels heeft het niet-volmachtkanaal zich aangesloten bij de slechte resultaten op volmacht. De boodschap is namelijk dat het volmachtkanaal in het verleden heel slecht heeft gepresteerd. Dit is niet verbeterd, maar de resultaten in het niet-volmachtkanaal zijn nu ook verslechterd tot op hetzelfde niveau.

Actie

DNB vindt de huidige situatie op de ‘motormarkt’ ongewenst. DNB is daarom onder andere met het Verbond van Verzekeraars hierover in gesprek. Naar aanleiding van haar onderzoek zal DNB ook met de individuele verzekeraars in gesprek gaan. Daarbij is het uiteindelijk de verantwoordelijkheid van de verzekeraar om een gezond bedrijfsmodel neer te zetten met voldoende aandacht voor de polishouder, concurrentie, resultaat en kapitaal.