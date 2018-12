Aon wil dienstverlening naar hoger niveau tillen

De reden voor de veranderingen is de voortdurende ambitie van Aon om de dienstverlening te verbeteren. “Uit onderzoek en op basis van individuele gesprekken met klanten, komt duidelijk naar voren dat onze klanten in het algemeen tevreden zijn over onze dienstverlening. Tegelijkertijd zien zij ook verbeterkansen, met name op het vlak van efficiëntie en consistentie van onze dienstverlening,” zegt Marc van Nuland, CEO van Aon Risk Solutions. “Door zaken slimmer en eenduidiger te organiseren en te centraliseren, bieden wij onze klanten meer waar voor hun geld.”

Een verandering van de organisatie, waaronder een centralisatie, brengt personele gevolgen met zich mee. Vermindering van het aantal arbeidsplaatsen gaat Aon zo veel mogelijk opvangen door natuurlijk verloop. Daarnaast zet Aon zich bijvoorbeeld ook in om de betreffende medewerkers via scholing en ondersteuning te begeleiden naar andere functies binnen het bedrijf.