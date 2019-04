Aon: proef met vijftig zelfrijdende auto’s

Verzekeringsmakelaar Aon gaat op 16 maart een proef uitvoeren waarbij meer dan vijftig auto’s in ‘treintjes’ van zes de A2 om gaan om ‘platooning’ ook in de praktijk te testen. Daarbij bepalen de auto’s zelfstandig hun snelheid en afstand tot hun voorligger.

De test op de A2 is een volgende stap om de voordelen en risico’s van hoog autonome auto’s in kaart te brengen. Daarmee moet de test bijdragen aan een totaaloplossing voor aansprakelijkheidsvraagstukken en het verzekerbaar krijgen van (semi)automatisch vervoer. In het onderzoeksrapport ‘Aansprakelijkheidsrisico’s en verzekerbaarheid zelfrijdende auto’s‘ belicht Aon de voorlopige belemmeringen, maar ook de kansen van technologische innovatie in voertuigen voor de verzekeringsindustrie.

Aon krijgt voor de test de beschikking over auto’s van onder meer BMW, Hyundai, Mercedes, Tesla, Toyota en Volvo. De voertuigen zijn voorzien van de meest recente veiligheidsinnovaties. Aon deed al eerder een proef met dertien auto’s.