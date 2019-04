Regeldruk DNB te veel voor kleine onderlinge Hagel Verzekering Maatschappij

De kleine onderlinge verzekeraar Hagel Verzekering Maatschappij kan de vergrote regeldruk van DNB niet aan en is vorige week in liquidatie gegaan. Vooral de toetsingseisen voor het bestuur nekten de 130 jaar oude onderlinge.

Bij de kleine waarborgmaatschappij waren ongeveer 120 agrariërs uit Zeeuws-Vlaanderen aangesloten en zo verzekerd tegen hagelschade aan landbouwgewassen. De agrariërs namen zelf plaats in het bestuur en daar loopt het nu spaak voor Onderlinge Hagel Verzekering Maatschappij. Deze bestuurders kwamen namelijk niet door het toetsingsgesprek van toezichthouder DNB, waarbij wordt gekeken naar de betrouwbaarheid en geschiktheid van bestuurders.

Kantoorkosten

Etienne Buijsse, voorzitter van het bestuur: “Voor de toetsing van De Nederlandsche Bank moesten we eerst vele vragenlijsten invullen om onze kennis en kunde van het verzekeringswezen te bewijzen; daarna moesten wij naar Amsterdam voor een toetsingsgesprek.” De bestuurders kwamen niet door het gesprek heen. “En die kennis kunnen wij ook nooit binnenhalen”, zegt Buijsse. Hij vindt het goed dat de regels zijn aangescherpt, maar constateert tegelijkertijd dat kleine maatschappijen zoals de zijne nooit aan die regels kunnen voldoen. De kantoorkosten zouden dan flink oplopen.

Onder protest

Dus is onder protest besloten om het bestaan van de onderlinge te beëindigen, blijkt uit een persbericht van de maatschappij: “We vinden het heel triest dat DNB ons feitelijk het voortbestaan onmogelijk heeft gemaakt. Aan de leden hebben we nog gevraagd of zij belangstelling hadden voor een bijeenkomst ter markering van het einde van onze vereniging. Maar men vond dit niet gepast. We hebben voor opheffing van de vereniging gestemd maar we zijn in principe allemaal tegen. De coöperatieve gedachte van toen is hierdoor teniet gedaan.”

Financieel liep de onderlinge geen risico, stelt de vereniging. De hagelschade was geheel herverzekerd via Interpolis. Wat er nu met de risico’s gebeurt is nog onduidelijk. Buijsse: “Dat zullen onze leden zelf uit moeten zoeken. Advies kunnen wij ook niet geven, want stel je voor dat dat verkeerd uitpakt. Daar beginnen we niet aan.”

Begin 2015 had am: al een verhaal over kleine verzekeraars die moeite hebben met de regeldruk vanuit DNB en AFM.