Minister: Door aardbevingen getroffen Groningers geen ‘onzeker voorval’ meer

De stelling dat mensen uit het getroffen gebied helemaal geen rechtsbijstandverzekering meer kunnen afsluiten is volgens het Verbond overigens ‘niet accuraat’, schrijft de minister. Niet alle rechtsbijstandverzekeraars weigeren per definitie mensen uit het aardbevingsgebied. Van der Steur: “Wanneer een klant geen dekking wordt geboden voor geschillen over schade als gevolg van de aardgaswinning betekent dit niet dat de klant uitgesloten is van de gehele rechtsbijstandsverzekering. De verzekeraar kan kiezen om de klant voor andere onderdelen wel een verzekering aan te bieden. Het al dan niet kunnen afsluiten van een rechtsbijstandsverzekering, dan wel deelmodules daarvan, is afhankelijk van het individuele acceptatiebeleid van de verzekeraar.”

Pyromaan

De mededeling van het Verbond dat er sprake is van een ‘brandend huis’ riep bij Klever ook vraagtekens op. Hij vroeg zich namelijk af of de overheid, verantwoordelijk voor de gaswinning, dan een pyromaan is als er sprake is van een brandend huis. Daar geeft Van der Steur niet aan toe: “Nee. De vergelijking die door verzekeraars wordt gemaakt ziet erop dat in die situatie niet langer sprake is van een onzeker voorval, waarvoor een verzekering kan worden afgesloten.”