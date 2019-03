DAS biedt goedkopere verzekeringsvariant eerst alleen online aan

DAS zal een nieuwe variant op de rechtsbijstandverzekering, waarin de premie flink omlaag kan door een eigen bijdrage in te stellen, eerst alleen online verkopen om te kijken hoe de markt op het product reageert. Voor intermediairs is het product dus nog niet te adviseren.

De rechtsbijstandverzekeraar biedt momenteel een tweetal goedkopere verzekeringsvarianten aan met een eigen bijdrage. Als een klant er bijvoorbeeld voor kiest om een bijdrage van € 600 in te stellen, bespaart hij meer dan de helft op de premie. In deze variant is die maandelijks € 11,65, terwijl zonder eigen bijdrage een premie van € 24,44 betaald moet worden (uitgaande van een alleenstaande, niet-gepensioneerde persoon, die geen eigen zaak heeft en kiest voor een looptijd van drie jaar).

Kiest de klant voor een eigen bijdrage van € 350 dan bespaart hij een bedrag van ruim € 9 per maand. De dekking is los van het eigen bijdrage hetzelfde. De bijdrage geldt per zaak, maar de hoogte van de bijdrage is afhankelijk van de stappen die bij behandeling van de zaak nodig zijn.

Niet beschikbaar

Deze nieuwe variant van DAS is alleen niet beschikbaar voor het samenwerkende intermediair, meldde een tipgever de redactie. De tussenpersoon kan voor zijn klant enkel de variant afsluiten zonder een eigen bijdrage. Dat wordt bevestigd door de rechtsbijstandverzekeraar, al betekent dit volgens DAS niet dat de intermediair nooit de beschikking krijgt over dit product. Een woordvoerder laat weten: “We willen eerst zien hoe de markt reageert op het nieuwe product en sluiten niet uit dat we deze nieuwe rechtsbijstandverzekering later ook via andere kanalen aanbieden.”

De situatie is precies omgekeerd bij het ‘modulaire product’, oftewel de rechtsbijstandverzekering van DAS zonder eigen bijdrage. De woordvoerder laat weten: “Het modulaire product kan niet meer via das.nl worden afgesloten. Dit product, met de meest uitgebreide dekking, wordt nu alleen via het met DAS samenwerkende intermediair aangeboden.”