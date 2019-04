Zurich trekt zich terug uit particuliere en mkb-markt in Nederland

De Nederlandse tak van Zurich Insurance heeft aangekondigd zich terug te trekken uit de Nederlandse particuliere en mkb-verzekeringsmarkt. Zurich droeg het risico van de verzekeringen die door Turien & Co. werden verkocht sinds 1948. Dat wordt nu overgedragen aan het Nederlandse Ansvar Verzekeringsmaatschappij.

De Nederlandsche Bank (DNB) verleende op 11 december van dit jaar goedkeuring voor de overdracht, die naar verwachting per 22 december effectief zal worden. Over de voorwaarden doen beide partijen geen mededelingen. Zurich stoot de Turien-gelabelde portefeuille af, omdat het binnen de strategie van de verzekeraar past op markten waarin Zurich onderscheidende posities inneemt: de grootzakelijke markt, waarin Zurich toonaangevend is, en het segment van middelgroot en mkb, waarin het aandeel van de verzekeraar groeit.