TVM gaat samenwerken met Risk Explorer

Voor Risk Explorer is TVM een grote nieuwe klant en de toolontwikkelaar is dan ook blij met de samenwerking. “We zijn er trots op dat TVM het vertrouwen heeft uitgesproken in onze technologie en een meerjarige samenwerking met ons aangaat. Adviseurs liggen ‘onder een vergrootglas’. We hebben allemaal onbewust en onbedoeld de neiging om uit te gaan van veronderstellingen. Het gevaar dat daardoor ontstaat is dat we teveel denken vanuit polissen of ‘bedrijfsbranches’. Ieder bedrijf is uniek en die uniciteit moet boven tafel komen. Pas dan kennen we het bedrijf en haar risicoprofiel. Fantastisch dat Risk Explorer TVM op dit gebied mag ondersteunen”, zegt Ewout Strijker, directeur Risk Explorer.

In 2014 werd Risk Explorer genomineerd voor de Generali AM Innovatieprijs. TVM zegt dan ook bewust voor Risk Explorer te hebben gekozen. “Om je adviesrol te bewaken, verder te professionaliseren en eenduidig te maken is er behoefte aan technologische ondersteuning die structuur biedt. De ‘menselijke maat’ brengt een risico met zich mee. Risk Explorer is in staat om maatwerk te kunnen leveren en dat is gezien onze specifieke business noodzakelijk. Klanten gaan hier merkbaar voordeel van ondervinden. Wij zien de samenwerking met het volste vertrouwen tegemoet”, Paul Haverkamp, directeur verkoop en marketing TVM.