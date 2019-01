Tussenpersoon Finalité haalt ruim drie ton op met crowdfunding

Via het platform van Collin Crowdfund werd de lening binnen 32 uur volgeschreven. 275 investeerders staken met elkaar ieder gemiddeld € 1.210 in de onderneming. In ruil voor de vierjarige lening ontvangen de investeerders een vaste jaarlijkse rente van zeven procent.

Finalité werkt voor particulieren en bedrijven, voornamelijk op het terrein van schadeverzekeringen. Anton Harinck, algemeen directeur van Finalité, legt uit dat de opgehaalde financiering via crowdfinance is bedoeld als extra groeiversneller voor Finalité. “Primair om twee sterke, nieuwe verzekeringsportefeuilles aan te kopen, waarmee we ons klantenbestand in één klap flink uitbreiden en onze omzet wordt verdriedubbeld.”

Collin wil een brug slaan tussen investeerders die op zoek zijn naar meer rendement en MKB-bedrijven met een financieringsbehoefte. Bedrijven met een financieringsbehoefte van € 50.000,- tot € 2.500.000 kunnen terecht bij Collin.