DSW wil proefproces tegen budgetpolis

Zorgverzekeraar DSW roept consumenten op een proefproces te starten tegen de budgetpolis. Volgens Chris Oomen, directeur van DSW, heeft iedereen het recht zijn eigen zorgverlener te kiezen en is de budgetpolis in strijd met de wet. Dat zei Oomen gisteravond tijdens het RTL Z-programma Money Talks. “Volgens het zogenoemde Hinderpaalcriterium heeft iedereen het recht om zelf zijn zorgverlener te kiezen”, aldus Oomen.

De DSW-directeur vindt dat consumenten met een budgetpolis worden opgelicht. Bovendien wordt er met de budgetpolis afbreuk gedaan aan de solidariteit omdat alleen gezonde mensen en mensen met een beperkt budget deze polis nemen, aldus Oomen. “Wij zijn geen voorstander van de budgetpolis, vanwege de solidariteit. De budgetpolis is ook niet correct geprijsd, maar is te goedkoop”, zegt Oomen tegen RTL Z.

Er is al langere tijd ophef over de budgetpolis. Het consumentenprogramma Radar gaf al aandacht aan de goedkope zorgpolis. Ook de apothekersorganisatie KNMP liet onlangs in een brief aan de Tweede Kamer weten een verbod te willen op de budgetpolis. Vergelijkingssite Geld.nl concludeerde echter onlangs dat de voorwaarden van de budgetpolis gunstiger zijn dan ooit. Oomen heeft geen goed woord over voor de budgetpolis en biedt aan mensen bij te staan als zij willen procederen.