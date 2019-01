DAS maakt reeks indringende commercials

Rechtsbijstandverzekeraar DAS heeft een nieuwe serie commercials gemaakt met als slogan: Met DAS kom je verder. Het spotje over de scheiding is indringend.

In het spotje over hulp bij scheiding hoor je de stem van de vader en tegelijkertijd zie je het zoontje in het zwembad. Het reclamebureau achter de nieuwe commercials is Dawn. Er zijn spotjes gemaakt over echtscheiding, ontslag en over niet-betalende klanten. Volgens het reclamebureau zijn het spotjes met echte verhalen, echte gesprekken en echte mensen.