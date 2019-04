‘Budgetpolis in 2016 interessanter voor consument’

In 2016 bieden vijf zorgverzekeraars een budgetpolis aan. Dit zijn Zekur, Univé, VGZ, Menzis en Zilveren Kruis Achmea. Bij drie van deze verzekeraars zijn de voorwaarden van 2016 aanzienlijk veranderd in vergelijking met 2015. Zo kent de budgetpolis van Menzis hetzelfde zorgaanbod als de reguliere naturapolis. Wel wordt er, volgens Geld.nl, minder vergoed bij niet-gecontracteerde zorg. In 2015 kreeg je bij de budgetpolis van Menzis voor alle niet-gecontracteerde zorg maar 75% van de kosten vergoed. In 2016 krijg je bij niet-gecontracteerde zorg voor enkele zorgsoorten maar 65% van de kosten vergoed en voor de rest wordt 75% vergoed. Bovendien kunnen veel zorgzaken alleen online geregeld worden. “Voor wie bereid is zorgzaken, zoals het indienen van declaraties online te regelen, is de Basis Voordelig polis van Menzis nu dus net zo interessant als elke andere reguliere naturapolis”, zegt Amanda Bulthuis van Geld.nl.

Ook Univé en VGZ geven verzekerden meer de ruimte. In 2015 waren nog voor 15 behandelingen een contract met een select aantal ziekenhuizen. Dit jaar hebben de verzekeraars nog maar acht behandelingen gekozen met een select aantal gecontracteerde ziekenhuizen, aldus Geld.nl. “Heb je geen van de acht behandelingen nodig of zijn de zorgverleners van jouw keuze aangesloten, dan kun je dus veilig voor deze polissen kiezen”, aldus Bulthuis.