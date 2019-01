ACL Verzekeringen biedt dekking tegen huurschade

ACL Verzekeringen biedt in samenwerking met de brancheorganisatie VBO Makelaar en Lloyd’s of London dekking tegen materiële huurschade, veroorzaakt door illegale huur zoals hennepteelt en onderhuur.

De Huurcheck Garantie is speciaal voor de verhuurmarkt ontwikkeld en wordt afgegeven op basis van een positief advies van Huurcheck Nederland. Deze organisatie valideert voor de makelaar/verhuurbemiddelaar de verhuurtransacties tussen huurder en verhuurder. Zij leveren daarnaast een screeningsverslag van de huurder op identiteit, inkomsten en kredietwaardigheid.

Risicodrager

Lloyd’s of London is 100% risicodrager en ACL Verzekeringen treedt op als gevolmachtigde van Lloyd’s. De verhuurder ontvangt de garantie van een VBO makelaar, terwijl VBO Makelaar de verzekeringnemer is.

Mooie uitdaging

Niels Nijhuis, algemeen directeur ACL Verzekering: “VBO Makelaar wilde voor de particuliere verhuurder het risico van huurschade door malafide huur afdekken, ook als het om een stromanconstructie gaat. Maar zo’n product bestond niet, niet in Nederland en niet wereldwijd. ACL is coverholder voor Lloyd’s Syndicates. We hebben de vraag van VBO Makelaar dan ook met Lloyd’s besproken. Zij reageerden enthousiast. Lloyd’s zit sinds 1688 in verzekeringen, maar dit was ook voor hen compleet nieuw en onbekend terrein. Lloyd’s: ‘Als het nog niet bestaat, is het een mooie uitdaging om het te ontwikkelen. We dachten dat we alles al een keer gezien hadden in de afgelopen eeuwen’. Het product is vervolgens samen met VBO Makelaar en Huurcheck Nederland verder uitgebouwd.”

Schadelast

Jaarlijks worden zo’n 5.000 hennepkwekerijen opgerold. Driekwart van de hennepkwekerijen wordt in een woning aangetroffen. Uit eerder onderzoek van VBO Makelaar door Periscoop Onderzoek & Advies bleek dat de schade door een hennepkwekerij al gauw kan oplopen van € 30.000 tot € 50.000. Alleen de energierekening levert al een schuldenpost van circa € 5.000 op. De maatschappelijke schade van hennepteelt bedraagt jaarlijks meer dan € 100 mln.



Foto: v.l.n.r.:Marcel Veldman (ACL), Alex Faraco (Huurcheck Nederland), Hans van der Ploeg en Niels Nijhuis (ACL).