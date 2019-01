Zorgpremie stijgt in 2016 met 41 euro per jaar

De gemiddelde zorgpremie voor de basisverzekering in 2016 ligt rond de 100 euro per maand. De premie is gemiddeld 3 euro per maand hoger dan in 2015.

Publicatie premies

Zorgverzekeraars hebben dit jaar hun premies later bekend gemaakt dan vorig jaar, aldus de NZa. Op 12 november was nog maar voor 3% van de verzekerden de premie voor 2016 bekend. Vorig jaar was op 12 november voor 41% van de verzekerden de premie bekend. Zorgverzekeraars zijn wettelijk verplicht hun premie op 19 november bekend te maken voor het komende jaar.